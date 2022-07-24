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12 минут назад

В Ульяновской области зафиксировали нашествие мотыльков

Газета.Ru

Жители Ульяновской области сообщают о нашествии мотыльков. Об этом пишет портал УЛПРЕССА. По словам специалистов, заполонившие улицы Ульяновска насекомые — непарный шелкопряд. Накануне нашествия Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области сообщило, что гусеницы непарного шелкопряда поразили более 2 тысяч гектар земли на территории региона. Местные жители рассказали, что такого количества этого насекомого в области не было уже 10 лет. Ранее сообщалось, что жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края делятся в интернете видеороликами с нашествием саранчи. Как рассказала "Газете.Ru" местная жительница, насекомые едят урожай, но людей не трогают. По словам женщины, в этом году на хутор, где проживает ее бабушка, саранча впервые прилетела в таком количестве.

Общество,Происшествия,Видео,Минприроды России,
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