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8 минут назад

В России предложили перестать продавать западный алкоголь

Москва24

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя до 21 года и полностью запретить пиво. Об этом сообщает РИА Новости.

В России предложили перестать продавать западный алкоголь
Фото:  depositphotos/Nomadsoul1 Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24072022/484398?utm_source=CopyBuf depositphotos/Nomadsoul1 Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24072022/484398?utm_source=CopyBuf

Он также предложил ограничить отпуск алкоголя в одни руки. Инициативу о запрете пива Малинкович объяснил тем, что от него толстеют мужчины. Кроме того, он отметил, что пиво – это неблагородный и неаристократический напиток.

По мнению Малинковича, необходимо пересмотреть закон по ограничению времени, в которое можно продавать алкоголь. Он допустил, что можно сделать возможной покупку после 23:00, чтобы у работающих допоздна людей была возможность купить спиртосодержащие напитки.

"Я считаю, что 50 грамм (для россиян) – обязательно, потому что мы живем в холодной стране", – сказал председатель "Коммунистов России".

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с дефицитом импортного виски к концу 2022 года. Как отметил гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов, зарубежных сортов алкогольного напитка становится все меньше и порой не хватает даже для обслуживания ресторанов. В качестве альтернативы западному рынку виски Рафаилов назвал индийский, однако напиток индийского производства будет "на любителя".

Общество,Сергей Малинкович,
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