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35 минут назад

В России за сутки потушили 55 лесных пожаров

RT на русском

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 55 природных пожаров на площади 2 753 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

В России за сутки потушили 55 лесных пожаров
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 2 753 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на территории страны действует 100 лесных пожаров на площади 33 126 га.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

Общество,Александр Шувалов,
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