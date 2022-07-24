В России за сутки потушили 55 лесных пожаров

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 55 природных пожаров на площади 2 753 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 2 753 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на территории страны действует 100 лесных пожаров на площади 33 126 га.