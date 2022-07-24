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3 часа назад

Коронавирусу предсказали превращение в лёгкое сезонное заболевание

Секрет Фирмыиещё 5

Коронавирус станет сезонным заболеванием с низкой летальностью, предсказал в разговоре с ТАСС главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам учёного, процесс потребует времени — полный переход займёт от года до трёх лет, пока не сформируется коллективный иммунитет. В связи с этим Альтштейн напомнил о пользе вакцинации. Генетическое истощение штамма вируса проходит быстро и занимает всего несколько месяцев, пояснил он. После этого вирусы продолжают существование, но уже в мирной форме. Штаммы вируса не вытесняют друг друга — они слабеют после длительного размножения и «уходят» сами собой, объяснил эксперт. Поскольку COVID-19 появился недавно — в конце 2019 года, то полный иммунитет к нему пока не сформировался, добавил Альтштейн. Ранее «Секрет» писал , что новая волна COVID-19 в России уже началась, По мнению иммунолога Владислава Жемчугова, она неопасна, потому что летальность не только не растёт, но даже снижается. Специалист назвал эту волну «хвостом» эпидемии — новый подвид вируса вытесняет все остатки предыдущих более опасных вариантов. Фото: Pxhere , CC0

Эксперт: переход COVID-19 в сезонное состояние потребует времени
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общество,Владислав Жемчугов,Анатолий Альтштейн,
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