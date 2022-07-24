Эксперт: переход COVID-19 в сезонное состояние потребует времени

"[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени, предварительный процесс генетического истощения [штамма вируса] протекает быстро - он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета - [это] требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают", - сказал он.