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1 час назад

Эксперт: переход COVID-19 в сезонное состояние потребует времени

ТАССиещё 1

Переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания потребует времени, процесс может занять от года до трех лет. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт: переход COVID-19 в сезонное состояние потребует времени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени, предварительный процесс генетического истощения [штамма вируса] протекает быстро - он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета - [это] требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают", - сказал он.

Альтштейн предположил, что переход коронавируса в сезонное состояние "займет еще какие-то небольшие годы - год, два, три".

Штаммы вируса не вытесняют друг друга, они лишь теряют силу после длительного размножения и "уходят", считает он. По словам эксперта, COVID-19 появился в конце 2019 года и полного иммунитета к нему пока нет. До его достижения пройдет несколько лет, на этом фоне ослабевающие в результате генетического истощения вирусы будут существовать в мирной форме, считает Альтштейн.

Общество,Анатолий Альтштейн,
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