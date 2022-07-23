В программе Скабеевой обсудили тверк и ягодицы американского сенатора

В начале подводки Скабеева рассказала, что в американском конгрессе обсуждают принятие «совершенно, по нашим меркам, безумных законов». Речь идет о предложении старшего сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шунера легализовать марихуану во всех штатах. Также Скабеева отметила, что в палате представителей США проголосовали за закон, который разрешает во всех американских штатах однополые браки, теперь его будет рассматривать Сенат США.