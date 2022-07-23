Мошенники начали собирать данные россиян по-новому

Эксперт Минфина РФ Ольга Дайнеко предупредила, что мошенники начали собрать личные данные россиян, маскируя свои действия под соцопросы и «потребительские исследования». Таким образом криминал создает базу данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.

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По словам эксперта, методы социальной инженерии помогают мошенникам, задавая вопросы, сделать выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности для дальнейшего обмана».

База мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и т.д. стоит недорого. Однако личностные характеристики человека нельзя найти в интернете, поэтому они ценятся у криминальных элементов

Стоимость подобной базы данных зависит от количества в ней жертв. Базы постоянно корректируются. Для мошенников важен «скоринговый балл» - оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.