В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
28 минут назад

Мошенники начали собирать данные россиян по-новому

Майк Габриелян

Эксперт Минфина РФ Ольга Дайнеко предупредила, что мошенники начали собрать личные данные россиян, маскируя свои действия под соцопросы и «потребительские исследования». Таким образом криминал создает базу данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.

Мошенники начали собирать данные россиян по-новому
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, методы социальной инженерии помогают мошенникам, задавая вопросы, сделать выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности для дальнейшего обмана».

База мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и т.д. стоит недорого. Однако личностные характеристики человека нельзя найти в интернете, поэтому они ценятся у криминальных элементов

Стоимость подобной базы данных зависит от количества в ней жертв. Базы постоянно корректируются. Для мошенников важен «скоринговый балл» - оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.

ЦБ: Мошенники изменили тактику вымогания денег

Дайнеко добавила, что россияне стали подозрительно относиться к звонкам, SMS и электронным письмам с запросами о данных банковского счёта. Однако в соцопросах они активно участвуют, чем стараются пользоваться преступники.

Общество,Минфин России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители