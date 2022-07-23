Жительница Сочи рассказала о последствиях ночного ливня

«Ливень был действительно очень сильный, всю ночь тарабанил по крыше. С утра в ведре было около 30 сантиметров воды. Также был еще и ураган, деревья во дворе ходили ходуном, молния и гроза. Сосед сказал, что ночью молния ударила в трансформатор на нашей улице. Свет отключали раза три, хорошо что ненадолго. Ездила в магазин с утра, дорога в корягах, камнях и глине, уровень воды в реке поднялся. Дорожные службы работают, но, видимо, не успевают все убрать», — рассказала она.