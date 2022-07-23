Дэвид Бекхэм станцевал брейк-данс для жены. Видео

Футболист Дэвид Бекхэм станцевал брейк-данс для своей жены и рассмешил ее. Бэкхем исполнил обещание, которое дал 25 лет назад. Модельер Виктория Бекхэм решила показать видео поклонникам и опубликовала его в личном блоге.

Фанаты спортсмена оценили его хореографические способности и написали много комментариев под постом: «Кто бы мог подумать, что Дэвид так хорошо двигается», «Не могу удержаться от смеха, но это было круто», «А я вот так не повторю, респект», «Танцы на ночь, как перестать смеяться», «А Дэвид в отличной форме, столько лет скрывался хороший танцор», — отреагировали пользователи соцсети.