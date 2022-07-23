Шахназаров раскритиковал находящуюся «на испанщине» Лазареву

Публицист Михаил Шахназаров резко высказался об актрисе и телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом в России), проживающей в настоящее время в Испании. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

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Отмечается, что Лазарева позволяет себе критические комментарии в адрес российских политиков и военных, в частности, выступает против проведения спецоперации на Украине.

Михаил Шахназаров пояснил, что находящаяся «на испанщине» актриса потеряла способность к адекватному мышлению и правильной оценке ситуации.

Ранее сообщалось, что Лазарева спокойно относится к обрушившейся на нее волне критике. Она подчеркнула, что старается игнорировать хейтеров.