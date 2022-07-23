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22 минуты назад

Иммунолог заявил о приближении новой волны коронавируса в России

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При этом Владислав Жемчугов подчеркнул, что она не опасна.

Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, «хвост» эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — пояснил РИА Новости специалист.

По его мнению, появление в России нового подвида омикрон-штамма «Кентавр» — признак окончания пандемии коронавируса.

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Иммунолог также высказался против возобновления ограничений. В частности, речь идёт о введении масочного и перчаточного режимов. Исключением Жемчугов назвал людей с тяжёлыми заболеваниями, тех, кто принимает иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.

Общество,Владислав Жемчугов,
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