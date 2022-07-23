Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19

При этом Владислав Жемчугов подчеркнул, что она не опасна.
«Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, «хвост» эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — пояснил РИА Новости специалист.
По его мнению, появление в России нового подвида омикрон-штамма «Кентавр» — признак окончания пандемии коронавируса.
Иммунолог также высказался против возобновления ограничений. В частности, речь идёт о введении масочного и перчаточного режимов. Исключением Жемчугов назвал людей с тяжёлыми заболеваниями, тех, кто принимает иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.