Иммунолог предупредил о приближении новой волны COVID-19

«Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, «хвост» эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — пояснил РИА Новости специалист.