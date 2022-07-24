Пандемии коронавируса предрекли окончание из-за «кентавра»

Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75. Это в разговоре с РИА Новости предрек доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он допустил, что новый ВА.2.75 способен оказаться «живой вакциной». «Кентавр» более заразный и способен в короткие сроки проиммунизировать население, объяснил эксперт.