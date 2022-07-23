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2 часа назад

Эксперт Дайнеко: мошенники под видом соцопросов собирают данные о россиянах

Газета.Ruиещё 2

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала РИА "Новости", что мошенники стали чаще использовать "социологические опросы" и "исследования потребителей", чтобы создать базы данных потенциальных жертв.

Россиян предупредили о мошенничестве с соцопросами
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана", - рассказала она.

Дайнеко объяснила, что интерес к соцопросам со стороны мошенников обусловлен тем, что в настоящий момент граждане стали более насторожено относится к звонкам, смс и электронным письмам с упоминаниями о данных банковского счета. При этом на "социологические опросы", "исследования потребителей" отзываются более охотно.

Также эксперт рассказала, что стоимость такой базы зависит от количества указанных в ней жертв, а также от полноты сведений: не только в виде документов, но и оценке внушаемости и доверчивости опрошенных. "Просто база, слитая или похищенная, из миллионов "строк" мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат.

Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека", - пояснила она. Ранее сообщалось, что в России может заработать новый порядок возврата средств, похищенных мошенниками у граждан.

Общество,Минфин России,
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