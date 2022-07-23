«В августе будет полная жесть»

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах, которые ожидаются в России уже в августе. Ситуация с климатом в последнем летнем месяце, по словам специалистов, будет очень неоднородной. При этом во многих регионах погода буквально сойдет с ума в августе, и этот процесс уже нельзя будет остановить, сообщает PRIMPRESS.

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Как прогнозируют синоптики, завершение лета в России будет сумасшедшим во многих регионах. Климат будет бросать то в жар, то в холод, а показатели будут очень нестабильными в течение всего августа.

Например, на Урале лето снова покажет свой нрав в течение этого месяца. В июне в этих регионах температура воздуха была намного ниже нормы, а в июле сюда наконец-то пришла жара, причем аномальная.

В августе же прогноз обещает, что ситуация будет подходить под характеристику «полная жесть». Так, в Екатеринбурге температура воздуха будет бросаться от 23 градусов до 14 градусов. А практически весь месяц в столице Урала будут идти дожди. При этом в отдельные дни ожидается усиление ветра, а в сочетании с дождями и низкой температурой такое положение дел будет очень незавидным для местных жителей.

В центральной России август начнется с дикой жары, когда столбики термометров будут снова повышаться до 30 градусов, но параллельно с этим будут идти дожди. А затем в течение месяца будут постоянные колебания вверх-вниз: сначала будет теплеть до 22 градусов, а потом холодать уже до 16 градусов.