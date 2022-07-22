Порядок проведения вузовских олимпиад изменился в России

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России сократило максимальное число призеров и победителей олимпиад для выпускников школ, результаты которых могут учитываться при поступлении в вузы. Документ с новыми правилами проведения олимпиад опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно тексту приказа Минобрнауки, максимально возможное число призеров и победителей не должно превышать 300 человек. Также по новым правилам победителей финального этапа олимпиады может быть не больше, чем восемь процентов от числа участников этого этапа.

Отмечается, что новые правила действуют лишь в отношении вузовских олимпиад.

Самые известные из российских вузовских олимпиад — «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов» и «Высшая проба». Их проводят сами высшие учебные заведения.