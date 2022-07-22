В Красноярском крае объяснили отсутствие врачей в Диксоне

Сейчас медработник находится в недельном отпуске согласно графику. На этот период посёлок дистанционно курирует Дудинская районная больница, рассказали порталу NEWS.ru в пресс-службе министерства.

Ранее на проблему нехватки врачей в этом населённом пункте обратил внимание председатель Совета депутатов Диксона Александр Сергеев. Он возмутился вниманием всей страны к судьбе белой медведицы с застрявшей в пасти консервной банкой, при этом жителям приходится обходиться без медсестры и врача.