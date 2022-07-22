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35 минут назад

В Минздраве Красноярского края объяснили отсутствие врачей в Диксоне

Говорит Москва

В региональном ведомстве отметили, что организацией медпомощи в посёлке занимается врачебная амбулатория.

В Красноярском крае объяснили отсутствие врачей в Диксоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас медработник находится в недельном отпуске согласно графику. На этот период посёлок дистанционно курирует Дудинская районная больница, рассказали порталу NEWS.ru в пресс-службе министерства.

Ветеринары добрались в Диксон и достали у обессиленного медведя банку из пасти

Ранее на проблему нехватки врачей в этом населённом пункте обратил внимание председатель Совета депутатов Диксона Александр Сергеев. Он возмутился вниманием всей страны к судьбе белой медведицы с застрявшей в пасти консервной банкой, при этом жителям приходится обходиться без медсестры и врача.

Общество,Александр Сергеев,
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