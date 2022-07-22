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44 минуты назад

Собчак об идее сократить рабочий день для именинников

News.ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала идею депутата Госдумы Олега Матвейчева о сокращении рабочего дня для именинников. Продюсеру не понравилось объяснение инициативы тем, что в эти дни «женщины ходят в парикмахерскую, макияж делают».

Собчак раскритиковала идею сократить рабочий день для именинников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осторожно Media обратились к Матвейчеву с просьбой прокомментировать идею о том, чтобы сократить рабочий день для именинников. В ответ на это депутат сказал, что в праздники люди готовят застолье, а женщины тратят много времени, чтобы привести себя в порядок.

Есть же праздники государственные, и персональные тоже обсуждаются. В эти дни люди готовят застолье, женщины ходят в парикмахерскую, макияж делают. Представляете сколько времени на это тратят? Поэтому в рамках гуманизации и повышения солидарности в обществе предложил инициативу, — сказал Матвейчев.

После этого Собчак обрушилась на инициативу с критикой. По ее мнению, идея о сокращении рабочего дня именинников — «сытых времен история». Она указала на текущую ситуацию с феминизмом и правами женщин в стране, напомнив об апелляции прокуратуры на оправдательный приговор художнице и активистке Юлии Цветковой (внесена в РФ в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

Права женщин, которые ждешь ты: равные зарплаты, нет стеклянного потолка, танцовщиц не сажают в ИВС за тверк. Права женщин, которые тебе обещают: возможность сходить в парикмахерскую вместо работы, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее группа депутатов Госдумы вынесла на рассмотрение законопроект, который предлагает сделать День семьи, любви и верности выходным. По словам парламентариев, это позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».

Общество,Юлия Цветкова,Олег Матвейчев,Ксения Собчак,Госдума,
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