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9 минут назад

«Сажусь на три шпагата»: в Москве выбрали самую красивую девушку

Газета.Ru

Победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022», прошедшем в концертном зале «Известия Hall», стала 24-летняя переводчица Анна Янкова.

1/25 Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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2/25 Анна Янкова (справа), завоевавшая Гран-при конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
3/25 Обладательница титула «Краса Москвы» конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022» , 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
4/25 Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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5/25 Вероника Пеньковская в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
6/25 Виктория Баталейко в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
7/25 Обладательница титула «Юная Мисс Москва» конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022» Софья Раскина, 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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8/25 Элина Фетисова в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
9/25 Обладательница титула «Краса Москвы» конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022» Алена Акимова, 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
10/25 Наталия Сидорова в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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11/25 Алина Сяткина в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
12/25 Анна Янкова, завоевавшая Гран-при конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
13/25 Дария Лелекова в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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14/25 Валерия Дорошкевич в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
15/25 Обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022» Наталия Калиниченко (слева), 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
16/25 Анна Янкова в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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17/25 Анна Янкова в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
18/25 Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
19/25  Ева Деменштейн в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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20/25 Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
21/25 Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
22/25 Дарья Захаренкова в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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23/25 Обладательница титула «Московская красавица» конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022» Инна Лепилина, 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
24/25 Софья Раскина в финале главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022», 21 июля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
25/25 Финалистки главного городского конкурса красоты и талантов «Мисс Москва-2022»
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Сажусь на три шпагата. По образованию – переводчик. Мечтаю сниматься в фильмах и клипах», — говорится в анкете девушки.

Состязание проводилось в столице в 26-й раз. В нем приняли участие девушки в возрасте от 18 до 32 лет. До финала дошли 25 конкурсанток. Победа в соревновании дала Янковой возможность представить Москву на фестивале «Краса России», который состоится в Сочи в октябре этого года.

Анна получила титул «Мисс Москва — 2022», «Московской красавицей — 2022» стала психолог Инна Лепинина, а корону «Краса Москвы — 2022» выиграла спортсменка Алена Акимова. Кроме того, жюри присудило студентке Софье Раскиной титул «Мисс Юная Москва — 2022».

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