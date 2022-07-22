«Сажусь на три шпагата»: в Москве выбрали самую красивую девушку

«Сажусь на три шпагата. По образованию – переводчик. Мечтаю сниматься в фильмах и клипах», — говорится в анкете девушки.

Состязание проводилось в столице в 26-й раз. В нем приняли участие девушки в возрасте от 18 до 32 лет. До финала дошли 25 конкурсанток. Победа в соревновании дала Янковой возможность представить Москву на фестивале «Краса России», который состоится в Сочи в октябре этого года.