В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В России наблюдается снижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции до 12,3%. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

«Коллективный иммунитет – 12,3%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 93 547 199 раз, двумя – 88 964 088.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России был на уровне 14,3%.

Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что в Европе началась новая волна коронавируса, которая вызвана подвариантами омикрон-штамма.