В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
54 минуты назад

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Лера Букина

В России наблюдается снижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции до 12,3%. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Коллективный иммунитет – 12,3%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели 93 547 199 раз, двумя – 88 964 088.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России был на уровне 14,3%.

Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что в Европе началась новая волна коронавируса, которая вызвана подвариантами омикрон-штамма.

Найден эффективный препарат против обезьяньей оспы

Как сообщалось ранее, в России обнаружили подвариант омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Сейчас проводятся исследования по данному вирусу.

Общество,Ханс Клюге,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители