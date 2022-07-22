Найден эффективный препарат против обезьяньей оспы

Группа французских вирусологов обнаружила препарат против обезьяньей оспы. Согласно публикации в архиве bioRxiv, им оказался тековиримат, который воздействует на вирус MPXV, получивший распространение в странах Европы.

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В ходе научной работы медики проследили влияние тековиримата на новые штаммы обезьяньей оспы. Для этого они подсадили в культуру клеток зеленых мартышек вирус MPXV и наблюдали воздействие различных дозировок препарата. Выяснилось что он в 3 тысячи раз сильнее цидофовира, который также применяется для лечения оспы.