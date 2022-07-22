Найден эффективный препарат против обезьяньей оспы

Группа французских вирусологов обнаружила препарат против обезьяньей оспы. Согласно публикации в архиве bioRxiv, им оказался тековиримат, который воздействует на вирус MPXV, получивший распространение в странах Европы.
В ходе научной работы медики проследили влияние тековиримата на новые штаммы обезьяньей оспы. Для этого они подсадили в культуру клеток зеленых мартышек вирус MPXV и наблюдали воздействие различных дозировок препарата. Выяснилось что он в 3 тысячи раз сильнее цидофовира, который также применяется для лечения оспы.
Отмечается, что такие результаты позволяют рекомендовать использовать лекарство на широком круге пациентом, в том числе и на тех, у кого ослаблен иммунитет. При этом тековиримат стоит с осторожностью назначать беременным женщинам и детям. Также его использование не рекомендуется при легких формах заболевания из-за возможного возникновения резистентности со стороны вируса.