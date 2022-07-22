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28 минут назад

«Вы больные?»: Лоза раскритиковал признание ВОЗ «третьего пола»

Мария Иванова

Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании «третьего пола» обусловлено западной пропагандой ЛГБТ и не будет принято в ряде стран мира, в том числе и в России. Такое мнение в интервью изданию PROZVEZD высказал певец Юрий Лоза.

«Вы больные?»: Лоза раскритиковал признание ВОЗ «третьего пола»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Музыкант назвал себя человеком «старой формации», которого растили в семье, где были мама и папа, и который пел песню «Мальчик с девочкой дружил», а не мальчик «дружил с существом неопределенного пола».

Юрий Лоза признал, что действительно есть люди, которые хотели бы сменить пол, но их не больше одного процента. «Однако ЛГБТ-пропаганда раздула количество таких людей до десяти процентов. Уберите пропаганду, и все встанет на свои места», - уверен певец.

Комментируя решение ВОЗ о признании «третьего пола», Лоза заметил, что «на Западе могут всякие реформы проводить, но это не значит, что они будут приняты» и на Востоке, и в России.

ВОЗ намерена признать третий пол на официальном уровне

«Если, к примеру, приехать в такие регионы, как Дагестан или Чечня и сказать, что признали «третий пол», то там люди просто разведут руками и скажут: «Вы больные?». И правильно сделают!» - констатировал он.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, комментируя признание «третьего пола», заметил, что приоритетами государственной политики России, закрепленными в основном законе страны, является укрепление и защита семьи как союза мужчины и женщины и сохранение традиционных семейных ценностей.

Общество,Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Алексей Кузнецов,ВОЗ,
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