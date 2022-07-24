В России за сутки выявили 7 523 новых случаев заражения covid-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 523 против 6 953 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 29 апреля, когда зафиксировали 7 710 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев заражения.