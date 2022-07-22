В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
15 минут назад

Россиянам предложили сокращать рабочую смену один день в году

Lenta.ru

В России предложили сокращать рабочую смену людям один день в году — в день рождения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев, он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Копия документа есть в распоряжении RT.

В ГД предложили сокращать россиянам рабочее время в день рождения
Фото: 

В письме Матвейчев обратил внимание, что, согласно Трудовому кодексу России, продолжительность рабочего дня дня, который предшествует нерабочему праздничному дню, становится меньше на один час.

Политик подчеркнул, что закон в настоящее время не предусматривает сокращение рабочего дня в день рождения, хотя для этого торжества так же требуется дополнительное личное время, как и с другими праздниками.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — написал депутат в обращении.

Ранее в Госдуме приготовили проект о новом выходном дне в России. Соответствующий законопроект устанавливает в стране 8 июля нерабочий день в честь Дня семьи, любви и верности.

Общество,Антон Котяков,Олег Матвейчев,Минтруд России,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители