Экс-депутат предсказал переезд Пугачевой и Галкина в США

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным могут навсегда уехать в США. Как сообщает URA.RU, об этом он рассказал в своих соцсетях.

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«Максим Галкин определился с местом жительства. Никто и не сомневался. Это США. Туда же переезжает, видимо, наша прославленная певица, осознав, что "мужу" Галкину в России жизнь уже не светит», — заявил Худяков.

Он добавил, что члены семьи Галкина сейчас заняты продажей и переоформлением недвижимости, в том числе и замка в подмосковных Грязях. Приобрести жилье в США они хотят в конце зимы, а в марте следующего года юморист планирует дать первый концерт в Соединенных Штатах.