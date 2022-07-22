В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
32 минуты назад

Экс-депутат предсказал переезд Пугачевой и Галкина в США

Никита Бородкин

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным могут навсегда уехать в США. Как сообщает URA.RU, об этом он рассказал в своих соцсетях.

Экс-депутат предсказал переезд Пугачевой и Галкина в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Максим Галкин определился с местом жительства. Никто и не сомневался. Это США. Туда же переезжает, видимо, наша прославленная певица, осознав, что "мужу" Галкину в России жизнь уже не светит», — заявил Худяков.

Он добавил, что члены семьи Галкина сейчас заняты продажей и переоформлением недвижимости, в том числе и замка в подмосковных Грязях. Приобрести жилье в США они хотят в конце зимы, а в марте следующего года юморист планирует дать первый концерт в Соединенных Штатах.

Галкин вслед за Пугачевой и детьми покинул Израиль

Напомним, что весну и часть лета Галкин и Пугачева провели в Израиле, а в июле отправились в Юрмалу. Певица говорила журналистам, что планирует вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы их с Галкиным дети пошли в школу.

Общество,Шоу-бизнес,Максим Галкин,Роман Худяков,Алла Пугачева,Госдума,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители