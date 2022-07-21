Ахеджакова опровергла сообщения о прекращении работы в «Современнике»

Актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о прекращении работы в Московском театре «Современник». В разговоре с «Комсомольской правдой» она отметила, что уже получила репертуар на октябрь.

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Ахеджакова уточнила, что на второй месяц осени в «Современнике» у нее стоят два спектакля.

«Действительного, мы давно не играли "Крутой маршрут". Но в этот спектакль нужно вводить новый состав. А это сложно. Поменять состав — целая история. Тем более сейчас. Вы же слышали про перестановки в нашем театре. У нас новый директор, нам назначили худсовет», — добавила актриса.

При этом, по ее словам, другие спектакли продолжают идти в театре, в том числе «Первый хлеб», «Игра в джин» и «Сказка про последнего ангела», где у Ахеджаковой небольшая роль.

«Так что пока меня никто не убирал. И надеюсь, не собирается. Все нормально», — подытожила она.