«Заметно выше, чем в Анталье»: эксперты подсчитали стоимость отдыха на Кубани

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сравнила предложения по бронированию проживания в отелях на курортах Краснодарского края и в провинции Анталья, выяснив, что отдых в Краснодарском крае обходится в три-шесть раз дороже турецкого. Как сообщается на сайте ассоциации, это связано в первую очередь с особенностями ведения бизнеса и большей продолжительностью курортного сезона.

Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий (три, четыре и пять звезд) с системой «все включено» в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5 — 6,1 раза), — сказано в сообщении.

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Как отметил генеральный директор сети «Ателика» Алексей Высоканов, в Турции система «все включено» развивается прежде всего в больших объектах, где затраты оказываются тем ниже, чем больше число гостей. Это также позволяет расширить ассортимент обычного и алкогольного меню, что работает на имидж отеля, его цену и привлечение новых гостей, поддерживая рентабельность за счет высокой привлекательности формата.

Курортный сезон в Турции также длится дольше, чем в Краснодарском крае, что также позволяет турецким отелям нанимать больше работников на сезон и платить им более высокую зарплату в пиковые периоды. Кроме того, турецкие отели давно и активно работают с местными поставщиками и сельхозпроизводителями, тогда как в Краснодарском крае такой экосистемы пока нет.

Более 7,7 млн человек отдохнули с начала года на курортах Краснодарского края, порядка 4 млн из них приехали с начала июня, сообщает пресс-служба администрации края.

"Несмотря на режим закрытого неба, турпоток в Краснодарский край сохраняется на уровне прошлого года. За 6,5 месяцев 2022 года курорты Кубани приняли более 7,7 млн отдыхающих. Более 4 млн из них приехали на отдых с начала июня", - приводит пресс-служба слова министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого.

Уточняется, что в начала года Сочи принял 3,3 млн туристов, Анапа - 1,4 млн, Геленджик - 1,1 млн, на Азовском побережье отдохнули более 370 тыс. человек. На сегодняшний день на Черноморском побережье средства размещения заполнены на 85%, на Азовском побережье - на 78%, в степных зонах и предгорье - на 44,65%.

Всего на Азово-Черноморском побережье обустроены 543 пляжа. Все пляжи оформляют в едином стиле. На входных группах устанавливают стенды с информацией о предоставляемых услугах и контактными телефонами экстренных служб. Также везде дежурят спасатели, которые прошли соответствующее обучение.

Из-за санкций против российских самолетов и сокращения количества рейсов за первые пять месяцев 2022 года в Анталью прибыли 367,8 тысячи россиян, что на 70,6% меньше аналогичного показателя 2019 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Если исходить из данных экспертов, которые прогнозировали восстановление российского турпотока до доковидных значений, Анталья уже потеряла почти 900 тысяч туристов.

По оценке авторов материала, максимальное недельное количество рейсов в Анталью составляет около 500 и за все пять месяцев оставшегося летнего сезона они перевезут порядка 2,5 млн туристов. Таким образом, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около 3 млн россиян.

Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году (тогда приехали свыше 5,5 млн туристов из РФ), и даже на 17% меньше, чем в «ковидном» 2021 году, — отмечается в материале.

При этом российские самолеты чартерных авиакомпаний не могут летать в Турцию из-за рисков задержания по требованию лизингодателей. Как отмечается, чтобы восстановить турпоток до уровня 2019 года, турецким политикам нужно фактически закрыть глаза на американские и европейские санкции и исключить саму возможность задержаний.

Сервис по поиску и бронированию туров Travelata назвал самую популярную страну отдыха у россиян этим летом. Там сообщили, что более половины путешественников (57 процентов) проведут отпуск в Турции, передает РИА Новости.

«Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей», — указали в сервисе.

Российские курорты занимают второе место по популярности, там планируют отдохнуть около четверти туристов. Средняя стоимость тура поднялась за год с 55 до 64 тысяч рублей. Замыкает первую тройку лидеров Египет, туда поедут пять процентов путешественников.

Среди российских курортных городов наиболее привлекательным оказался Адлер, туда поедет четверть из всех, кто принял решение отдыхать на территории страны. В Турции же россияне выбирают отдых в пятизвездочных отелях по системе «все включено», несмотря на подорожание поездок.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок. Ими стали Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты туриндустрии предупредили россиян о дефиците авиабилетов на турецкие курорты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным компании «Интурист», путешественники раскупили почти все блоки мест на рейсах Turkish Airlines до середины лета. Уточняется, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие туроператоры.

Как пояснили эксперты, Турция стала дефицитным направлением из-за закрытия других популярных стран и сокращения полетной программы. Сейчас объем авиаперевозки между странами находится на уровне 55 процентов от допандемийных показателей.

«При этом туристов не волнуют даже выросшие цены — в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам», — добавили в АТОР.

Большинство популярных отелей на турецких курортах оказались полностью забронированы до конца августа. Об этом пишет портал TourDom.

По словам турагентов, путешественники раскупили почти все места до конца лета в востребованных гостиницах — доступные номера есть в небольшом количестве объектов размещения с середины августа.

Например, номер в пятизвездочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa можно забронировать только на 16 августа. Стоимость размещения на семь дней на двоих обойдется в 221 тысячу рублей.

Больше свободных мест есть в Кемере. Так, номера в Club Boran Mare доступны с 4 августа — стоимость отдыха для двоих составляет 195 тысяч рублей. С 9 августа можно заселиться в Alva Donna World Palace Hotel — размещение обойдется в 234 тысячи рублей.

«Русские гости едут несмотря ни на что. Также много европейцев, в частности англичан», — отметила заместитель директора по маркетингу отеля Pine Beach Resort в Белеке Яна Саяфарова.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти не планируют возвращаться к антиковидным ограничениям в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом.

«Повторных закрытий и подобных ситуаций не будет», — прокомментировал он вероятность повторного локдауна.

Стоимость туров в Турцию осенью у российских туроператоров начинается от 74 тысяч рублей. Цены на отдых в бархатный сезон назвали представители туристических агентств, передает «Турдом».

Так, у Библио-глобуса стоимость туров в трехзвездочные отели с вылетом авиакомпаниями Red Wings или «Аэрофлот» с 15 октября на неделю начинается от 74 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант в пятизвездочную гостиницу по системе all inclusive стоит 85 тысяч рублей.

При этом у Pegas Touristik стоимость путевок на двоих в трехзвездочный отель без питания стартует от 85 тысяч рублей, в то время как тур в четырехзвездочную гостиницу с питанием «все включено» можно купить в пределах 88 тысяч рублей. При этом минимальная цена на отдых в пятизвездочном отеле составляет 136 тысяч рублей. А туроператор Аnex Tour предлагает путевки за 109 тысяч рублей на двоих в период школьных каникул.

В публикации говорится, что осенью цены на отдых ниже, чем в разгар летнего сезона. Так, тур в популярный отель The Land of Legends Kingdom Hotel с вылетом в конце июля стоит 440 тысяч рублей, а путевка во время осенних каникул обойдется почти в два раза дешевле.

Отмечается, что пока россияне не проявляют интереса к бронированию туров на октябрь и последующие месяцы, исключение составляют даты школьных каникул, которые начинаются 29 октября.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что в начале августа 2022-го россияне могут себе позволить на 100 тысяч рублей отдохнуть только в двух странах — в России и в Абхазии. Как пишет KP.RU, тур на 10 дней с перелётом из Москвы, проживанием в трёхзвёздочном отеле в Абхазии обойдется около 60 тысяч рублей. На море в Калининградской области можно поехать за 64 тысячи, а на Кубань — за 83 тысячи.

Увы, любителей бюджетного отдыха результаты явно не порадуют: в 100 тысяч рублей на двоих можно уложиться только на нашем черноморском побережье и в Абхазии. Это минимальные суммы, средний чек заметно выше. В рейтинг не попали курорты, где аэропорты по-прежнему закрыты. Хотя ещё месяц назад за ту же сотню тысяч рублей можно было слетать в Турцию и Эмираты, — сказано в материале.

В стоимость туров, как обычно, входит перелёт из Москвы, отель, трансфер между аэропортом и отелем, питание и медицинская страховка. В список российских курортов не попал Крым и Анапа с Геленджиком из-за того, что авиасообщения с ними по-прежнему нет.

Дальнее зарубежье обойдется россиянам значительно выше. Так, трёхзвёздочный отель с завтраками в ОАЭ выйдет около 105 тысяч, Египет с «всё включено» — 132 тысячи рублей, а Турция ещё дороже — 150 тысяч.

Владимир Путин в ходе регулярного заседания по стратегическому развитию поручил председателю правительства Дмитрию Чернышенко разобраться с вопросом возмещения денег россиянам, которые купили туры за границу, но не смогли отправиться в отпуск из-за закрытия границ. Чернышенко ответил, что кабмин поддерживает туроператоров, чтобы они смогли вернуть россиянам деньги или заменить турпоездку.

Российским туристам порекомендовали отправляться в Абхазию во второй половине сентября — отдых в этот период обойдется на 20-30 процентов дешевле, чем на пике сезона. Лучшее время для поездки в соседнюю страну назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что после 15-20 сентября в Абхазии происходит сезонное снижение цен. По наблюдениям туроператоров, по большинству объектов размещения оно составляет 10-15 процентов. При этом желающим отправиться в соседнюю республику в августе эксперты советуют поторопиться с бронированием: загрузка популярных отелей в последний месяц лета максимальная.

«Тем не менее, найти подходящий вариант на курортах Абхазии на пике сезона все же можно. Как правило, у туроператоров благодаря квотам мест есть хорошие альтернативы по категориям номеров или по гостиницам», — добавили в АТОР.

Например, у «Интуриста» недельный тур с перелетом и трансфером в пансионате Белые скалы обойдется от 34,8 тысячи рублей на двоих (без питания). FUN&SUN предлагает туры без питания на семь ночей от 15-18 тысяч рублей на двоих (без учета дороги). Неделя отдыха в пансионате в Пицунде с трехразовым питанием от «Мультитура» выйдет от 27 тысяч рублей, в «Эвкалиптовой роще» с полным пансионом на двоих — от 31,1 тысячи рублей (без трансферов).

Ранее в июле Абхазия была названа самым бюджетным курортом для россиян. В туристической отрасли отметили, что отдохнуть на море вдвоем в течение 10 ночей обойдется в 60,8 тысячи рублей.

Республика Дагестан является самым динамично развивающимся туристическим направлением в России. Об в разговоре с URA.RU заявил руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

«Мы действительно отмечаем, что Дагестан у нас номер один в рейтинге наиболее динамично растущих направлений. Сейчас к нему присоединяется соседний регион Чечня. Мы видим, как в целом на Северный Кавказ прибавляется спрос с каждым годом. Кроме них есть еще и другие регионы, такие как Алтай, Иркутская, Мурманская, Калининградская области. Это регионы динамично развивающиеся и растущие», — сказал Илья Уманский.

По словам собеседника агентства, спрос на Дагестан у российских туристов начал увеличиваться в кратных количествах.

«По Дагестану отмечаем превышающий почти трехкратный рост спроса по отношению к прошлому году. Примерно такие же показатели были и в прошлом году по отношению к позапрошлому. Это очень круто. Мы понимаем, что и местные власти проводят активную и эффективную работу для развития своего региона», — отметил он.