Стало известно, почему Пивоварова признали иностранным агентом

Журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) был признан иностранным агентом из-за рекламного дохода от компании Google , а также из-за перевода от учредителей премии «Редколлегия». Об этом в своём Telegram-канале пишет издание Baza.

Как сообщили представители Минюста, с 2019 по 2021 год Пивоваров заработал на Google-рекламе 91500 долларов, а в феврале 2020 года ещё около 2000 долларов от благотворительной организации Sreda Foundation. Компания учредила ежемесячную премию «Редколлегия» для российских журналистов. Кроме того, бывший журналист телеканала НТВ получил 47500 долларов от немецкой вертолётной компании Startrade Heli якобы за продажу учебного вертолёта.