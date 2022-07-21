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35 минут назад

Ветеринары спасли белого медведя с застрявшей в пасти сгущенкой

Елена Прошина

Белого медведя в Красноярском крае, у которого в пасти застряла банка сгущенки, спасли. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, животное ввели в сон с помощью седативного средства, затем ветеринары достали банку сгущенки из пасти, обработали рану и дали ему отдохнуть. После полного выздоровления медведя планируют отправить в естественную среду обитания.

телеграм-канал "Лента добра"

Ранее сообщалось, что животное с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. Узнав о случившемся, Роспотребнадзор отправил на место спасательную бригаду, но из-за непогоды она смогла добраться только до Норильска. Но в итоге, несмотря на все сложности, группе удалось прибыть на место и спасти медведя.

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