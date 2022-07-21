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9 минут назад

Кадыров назвал своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил назвать трех своих любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что долго думал над их кличками, потому что хотел, чтобы они звучали «громко, актуально и красиво». И в данном случае «все условия оказались соблюдены».

«Итак, учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят: Донни — в честь ДОНецка, Ганс — в честь ЛуГАНСка, Марип — в честь МАРИуПоля», — написал он.

Также Кадыров обратил внимание на то, что в «Европе еще много столиц, в честь которых можно назвать и других львят, но всему свое время».

Кроме того глава Чечни предложил подписчикам угадать, кто из львят Марип, дав подсказку, что «это самый опасный зверюга из троих».

Общество,Видео,Рамзан Кадыров,
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