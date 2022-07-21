Пранкер Вован рассказал о перспективе сесть в тюрьму за розыгрыши

«Понимаете, мы всегда уверены в собственных силах. Уверены в своих возможностях. Более того, мы могли бы делать гораздо более серьезные вещи – в контексте звонков. Но мы все понимаем. Нам пишут: «Вы только не развяжите третью мировую войну!». Но мы с большой осторожностью действуем. Видим все красные линии. И к ним мы не подходили», – рассказал пранкер.