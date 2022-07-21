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16 минут назад

Пранкер Вован заявил, что не боится тюрьмы

Елена Прошина

Владимир Кузнецов, также известный как пранкер Вован, рассказал о своих перспективах сесть в тюрьму. По его словам, он уверен, что лишение свободы ему не грозит. Об этом пишет информационное агентство Live 24.

Пранкер Вован рассказал о перспективе сесть в тюрьму за розыгрыши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир признался, что этот вопрос ему задают постоянно.

«Понимаете, мы всегда уверены в собственных силах. Уверены в своих возможностях. Более того, мы могли бы делать гораздо более серьезные вещи – в контексте звонков. Но мы все понимаем. Нам пишут: «Вы только не развяжите третью мировую войну!». Но мы с большой осторожностью действуем. Видим все красные линии. И к ним мы не подходили», – рассказал пранкер.

Напомним, что ранее Минобороны Великобритании обратилось к руководству YouTube с просьбой удалить запись разговора министра Бена Уоллеса с пранкером Вованом, который выдавал себя за премьер-министра Украины. По словам британской стороны, публикация несёт угрозу для нацбезопасности страны.

Общество,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,
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