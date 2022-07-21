Пранкер Вован рассказал о перспективе сесть в тюрьму за розыгрыши

Владимир Кузнецов, также известный как пранкер Вован, рассказал о своих перспективах сесть в тюрьму. По его словам, он уверен, что лишение свободы ему не грозит. Об этом пишет информационное агентство Live 24.
Владимир признался, что этот вопрос ему задают постоянно.
«Понимаете, мы всегда уверены в собственных силах. Уверены в своих возможностях. Более того, мы могли бы делать гораздо более серьезные вещи – в контексте звонков. Но мы все понимаем. Нам пишут: «Вы только не развяжите третью мировую войну!». Но мы с большой осторожностью действуем. Видим все красные линии. И к ним мы не подходили», – рассказал пранкер.
Напомним, что ранее Минобороны Великобритании обратилось к руководству YouTube с просьбой удалить запись разговора министра Бена Уоллеса с пранкером Вованом, который выдавал себя за премьер-министра Украины. По словам британской стороны, публикация несёт угрозу для нацбезопасности страны.