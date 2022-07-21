Россиян предупредили о возросшей «фишинговой» активности мошенников

Специалисты банка ВТБ предупреждают россиян о росте «фишинговой» активности мошенников. С помощью поддельных приложений для Android злоумышленники получают доступ к личной информации пользователя, в том числе к данным банковских карт. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Специалисты отмечают, что в прошлом месяце было выявлено около 7 тыс. мошеннических страниц, мимикрирующих под банковские сайты. Это почти в 10 раз выше, чем в мае, и в 2,5 раза больше, чем во всех предыдущих месяцах этого года.

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Старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов предупреждает пользователей о том, что «фишинговые» приложения маскируются под бренды разных финансовых организаций, а после запуска запрашивают доступ к различным данным смартфона. Кроме того, вредоносные приложения могут «спрятаться» от пользователя уже после установки – сменить название или иконку, исчезнуть с экрана. Одновременно с этим приложение пытается получить доступ к оригинальным настройкам и программам для перехвата данных.

«Активность мошенников по распространению вредоносных приложений потенциально очень опасна для клиентов. С помощью дистанционного управления вашим смартфоном они могут получить доступ ко всем установленным приложениям, то есть фактически — узнать весь пользовательский профиль, а также отследить финансовые операции и перехватить коды из SMS для вывода средств со счетов», – добавил Никита Чугунов.

Он также добавил, что вирус может получить доступ к SMS и уведомлениям пользователя, включая секретные коды для финансовых операций. А ещё вредоносная программа может отправлять спам через контакты смартфона для последующих атак уже других пользователей.

Как сообщает представитель ВТБ, вредоносные приложения могут рассылаться с сервера, расположенного за рубежом. Кроме того, они могут использовать бренды не только российских банков, но и других организаций.