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12 минут назад

«Яндекс» совместно с сервисами доставки еды разработал принципы этичного сотрудничества с курьерами

Агентство «Москва»иещё 3

Сервисы доставки еды и продуктов «Яндекса», а также «Кухня на районе», Broniboy, Chibbis и «Рестомания» сформулировали принципы этичного сотрудничества с курьерами. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Сервисы доставки разработали принципы этичного сотрудничества с курьерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сервисы доставки еды и продуктов объединились, чтобы создать единые правила честного и равноправного сотрудничества с курьерами. Они перечислены в открытом документе - его может взять себе за стандарт любая компания, чтобы эффективно выстраивать отношения с курьерами и развиваться с учетом их интересов. <…> «Яндекс Еда», «Лавка», «Доставка», «Маркет», а также «Кухня на районе», Broniboy, Chibbis и «Рестомания» уже руководствуются этими принципами в своей работе или собираются внедрить их», - говорится в материале.

Как уточняется, компании договорились открыто и полно информировать доставщиков об изменениях в условиях сотрудничества, помогать курьерам в спорных ситуациях с ресторанами и клиентами, заниматься велобезопасностью, инвестировать в зоны отдыха, а также разрабатывать социальные и образовательные программы для тех, кто доставляет заказы.

Отмечается, что сервисы, которые тоже готовы поддерживать принципы этичного сотрудничества с курьерами, могут подать заявку на странице, где они опубликованы.

Общество,Яндекс,
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