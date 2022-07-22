Сервисы доставки разработали принципы этичного сотрудничества с курьерами

«Сервисы доставки еды и продуктов объединились, чтобы создать единые правила честного и равноправного сотрудничества с курьерами. Они перечислены в открытом документе - его может взять себе за стандарт любая компания, чтобы эффективно выстраивать отношения с курьерами и развиваться с учетом их интересов. <…> «Яндекс Еда», «Лавка», «Доставка», «Маркет», а также «Кухня на районе», Broniboy, Chibbis и «Рестомания» уже руководствуются этими принципами в своей работе или собираются внедрить их», - говорится в материале.