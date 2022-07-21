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3 минуты назад

Землю атакует новая геомагнитная буря

Алиса Селезнёва

Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредили, что в четверг, 21 июля, на Землю обрушится геомагнитная буря. Об этом сообщает портал SpaceWeather.com.

Россиян предупредили о мощной геомагнитной буре
Фото: Christian Erfurt on UnsplashChristian Erfurt on Unsplash

Эксперты ожидают, что в течение 21 июля корональный выброс массы - вещества из короны Солнца - ударит по магнитному полю Земли.

Этот выброс произошел еще 15 июля в результате вспышки на Солнце. В NOAA считают, что за выбросом следует высокоскоростной поток солнечного ветра, способный усилить геомагнитную бурю и продлить ее до 23 июля.

В Гисметео ранее предупредили о слабых геомагнитных бурях в Москве в пятницу, 22 июля, и в субботу, 23 июля.

Слабые магнитные бури могут немного влиять на системы управления космическими аппаратами. Метеочувствительные люди в этот период не должны испытывать сильный дискомфорт.

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