Синоптик: Холодов в Центральной России летом больше не будет

В ближайшие дни в Центральной России установится теплая погода, холодов летом 2022 года больше не будет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«До конца лета холода больше не будет. <…>В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит - погода возьмет курс на возвращение лета. <…> До конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода. Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», - написал Тишковец.
Он пояснил, что в пятницу, 22 июля, днем температура воздуха повысится до 23-28 градусов тепла, в выходные - до 26-31 градуса, что на три-четыре градуса выше положенного по многолетним наблюдениям. При этом существенных осадков не ожидается.
«В начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, что лишь немного собьет показания термометров», - добавил синоптик.