Синоптик: Холодов в Центральной России летом больше не будет

«До конца лета холода больше не будет. <…>В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит - погода возьмет курс на возвращение лета. <…> До конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода. Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», - написал Тишковец.