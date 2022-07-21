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11 минут назад

Прогноз погоды: Холодов в Центральной России этим летом больше не будет

Агентство «Москва»

В ближайшие дни в Центральной России установится теплая погода, холодов летом 2022 года больше не будет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик: Холодов в Центральной России летом больше не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца лета холода больше не будет. <…>В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит - погода возьмет курс на возвращение лета. <…> До конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода. Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», - написал Тишковец.

Он пояснил, что в пятницу, 22 июля, днем температура воздуха повысится до 23-28 градусов тепла, в выходные - до 26-31 градуса, что на три-четыре градуса выше положенного по многолетним наблюдениям. При этом существенных осадков не ожидается.

«В начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, что лишь немного собьет показания термометров», - добавил синоптик.

Общество,Евгений Тишковец,
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