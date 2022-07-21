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10 минут назад

Новости погоды: Тишковец пообещал москвичам солнечный август

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Солнечный август пообещал жителям Центральной России ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он сообщил, что последний месяц лета в Москве ожидается теплым.

Синоптик пообещал жителям Центральной России солнечный август
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — заявил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в августе. По ее словам, температура будет держаться на уровне около 25 градусов.

Общество,Погода,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,
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