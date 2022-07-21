Директор театра «Ленком» рассказал о самочувствии Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал «очень некрасивым враньем» информацию о том, что актриса Инна Чурикова была госпитализирована со множественными переломами. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
Ранее СМИ сообщили, что актриса неудачно упала и с многочисленными переломами якобы попала в реанимацию Боткинской больницы. Накануне директор «Ленкома», в котором служит Чурикова, заявил, что эта информация не соответствуют действительности, и актриса прекрасно себя чувствует.
Марк Варшавер назвал сообщения о госпитализации Чуриковой «фейком» и «очень некрасивым вранье», подтвердив при этом, что артистка действительно побывала в больнице.
«Инна Михайловна просто заехала в больницу сделать анализы. У нас в театре начался отпуск. У артистов появилось больше свободного времени, в том числе на свое здоровье. Не было никакого падения, а уж тем более – переломов», - заметил он.
По словам директора театра, Чурикова сама позвонила ему и предупредила, что с ней все в порядке.