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17 минут назад

Туристы из РФ сказали, как ввозят картошку из Финляндии в обход ограничений

Лера Букина

Картофель запрещено проносить через границу Финляндии. Кроме того, в списке запрещенной продукции - масла и любые краски. Однако возможность спрятать картофель в машине и тайно ввезти в Россию у граждан есть, заявила радиостанции «Говорит Москва» сообщила Татьяна, которая ездит в Финляндию.

Россияне рассказали, как ввозят картошку из Финляндии в обход ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фрукты там дороже и ГМОшные. Картошка вкусная и недорогая, но её нельзя ввозить в Россию, хотя можно спрятать, если едешь на машине», - заявила она.

Стоимость многих продуктов поднялась, однако в целом там можно приобрести товары по выгодной цене, отметила собеседница.

«Сыр подорожал, как и всё, но всё равно в России такого нет. 5-9 € за кг. Такой, как грана падано, 18€ за кг. Масло Valio 3,50€ за полкило. President подорожал с 5 до 7€. Там очень вкусные яйца, с нашими не сравнить, опять же подорожали, в Lidl с 1,15 до 2€. Рыба очень подорожала», - указала она.

Пол словам другой туристки, в Россию из Финляндии не получится вывезти машинные масла и любые виды красок. Однако без досмотра провести возможность есть, заявила собеседница.

«На «Торфяновке» особенно не досматривают. Риск есть всегда», - подчеркнула она.

Кроме того, в стране граждане могут платить картами, которые выпущены не в России, или с помощью UnionPay. В этой связи туристы запасаются наличными.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии приняли решение ужесточить ограничения для россиян на покупку земельных участков под предлогом обеспечения нацбезопасности.

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