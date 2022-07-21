Россияне рассказали, как ввозят картошку из Финляндии в обход ограничений

Картофель запрещено проносить через границу Финляндии. Кроме того, в списке запрещенной продукции - масла и любые краски. Однако возможность спрятать картофель в машине и тайно ввезти в Россию у граждан есть, заявила радиостанции «Говорит Москва» сообщила Татьяна, которая ездит в Финляндию.
«Фрукты там дороже и ГМОшные. Картошка вкусная и недорогая, но её нельзя ввозить в Россию, хотя можно спрятать, если едешь на машине», - заявила она.
Стоимость многих продуктов поднялась, однако в целом там можно приобрести товары по выгодной цене, отметила собеседница.
«Сыр подорожал, как и всё, но всё равно в России такого нет. 5-9 € за кг. Такой, как грана падано, 18€ за кг. Масло Valio 3,50€ за полкило. President подорожал с 5 до 7€. Там очень вкусные яйца, с нашими не сравнить, опять же подорожали, в Lidl с 1,15 до 2€. Рыба очень подорожала», - указала она.
Пол словам другой туристки, в Россию из Финляндии не получится вывезти машинные масла и любые виды красок. Однако без досмотра провести возможность есть, заявила собеседница.
«На «Торфяновке» особенно не досматривают. Риск есть всегда», - подчеркнула она.
Кроме того, в стране граждане могут платить картами, которые выпущены не в России, или с помощью UnionPay. В этой связи туристы запасаются наличными.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии приняли решение ужесточить ограничения для россиян на покупку земельных участков под предлогом обеспечения нацбезопасности.