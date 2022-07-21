Россияне рассказали, как ввозят картошку из Финляндии в обход ограничений

«Сыр подорожал, как и всё, но всё равно в России такого нет. 5-9 € за кг. Такой, как грана падано, 18€ за кг. Масло Valio 3,50€ за полкило. President подорожал с 5 до 7€. Там очень вкусные яйца, с нашими не сравнить, опять же подорожали, в Lidl с 1,15 до 2€. Рыба очень подорожала», - указала она.