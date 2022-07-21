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25 минут назад

«Чистая чушь»: Стивен Кинг отрекся от своих слов о величии Степана Бандеры

Мария Иванова

Американский писатель Стивен Кинг назвал «чистой чушью» свои слова о том, что лидер украинских националистов Степан Бандера является великим человеком. Об этом писатель-фантаст написал в соцсетях, сообщает RT.

«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», - подчеркнул популярный писатель.

Ранее пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись разговора с американским писателем Стивеном Кингом, который они вели от лица президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе беседы Кинг заявил, что считает Зеленского, а также одного из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с властями Третьего Рейха и причастности к массовым убийствам поляков и евреев, Степана Бандеру - великими людьми.

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