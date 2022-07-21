Актер и режиссер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщает газета «Известия», у 69-летнего артиста выявили кровотечение в желудке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей НИИ имени Склифосовского, тяжесть его состояния не уточняется. Также известно, что Проханов самостоятельно вызвал себе скорую помощь — врачам он пожаловался на боли в животе и черный стул.

Напомним, что Проханов родился в 1952 году в Москве. В 1974 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и поступил в труппу Театра имени Моссовета. Больше всего зрителю известен ролями в фильмах «Усатый нянь», «Молодая жена», «Трижды о любви» и многим другим. Заслуженный артист РСФСР.