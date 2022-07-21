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3 минуты назад

Актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве

Никита Бородкин

Актер и режиссер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве. Как сообщает газета «Известия», у 69-летнего артиста выявили кровотечение в желудке.

Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей НИИ имени Склифосовского, тяжесть его состояния не уточняется. Также известно, что Проханов самостоятельно вызвал себе скорую помощь — врачам он пожаловался на боли в животе и черный стул.

Напомним, что Проханов родился в 1952 году в Москве. В 1974 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и поступил в труппу Театра имени Моссовета. Больше всего зрителю известен ролями в фильмах «Усатый нянь», «Молодая жена», «Трижды о любви» и многим другим. Заслуженный артист РСФСР.

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На собственные средства актер открыл в Москве «Театр Луны». Кроме того, с 1999 года выступает руководителем курса в Российской академии театрального искусства.

Общество,Сергей Проханов,Театра им. Моссовета,
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