Рэпер Жиган заявил о поддержке российской спецоперации

Российский рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине, так как Киевом управляют «шуты гороховые». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Рэпер рассказал, что его отец родом из Луганска, а мать - уроженка Ставропольского края. Также и у его жены - папа-украинец, а мама-россиянка.
«Я знаю, что будет дружба между нами. Но пока на Украине при власти сидят КВН-щики, шуты гороховые и скоморохи - хорошего отношения между нашими странами не будет», - подчеркнул он.
Рэпер заявил, что из-за нынешних властей Украина оказалась «на пороге третьей мировой войны».
Ранее рэпер Тимати заявил, что украинский кризис был «спродюсирован» за океаном. Он заявил, что случившееся напоминает «точку невозврата», но диалог нужен и все еще возможен.