Рэпер Жиган заявил о поддержке российской спецоперации

Российский рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине, так как Киевом управляют «шуты гороховые». Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Рэпер рассказал, что его отец родом из Луганска, а мать - уроженка Ставропольского края. Также и у его жены - папа-украинец, а мама-россиянка.

«Я знаю, что будет дружба между нами. Но пока на Украине при власти сидят КВН-щики, шуты гороховые и скоморохи - хорошего отношения между нашими странами не будет», - подчеркнул он.

Рэпер заявил, что из-за нынешних властей Украина оказалась «на пороге третьей мировой войны».