Побывавшие в Финляндии россияне рассказали о вывозимых в обход санкций продуктах

Российские туристы раскрыли, что несмотря на ограничения привозят домой из Финляндии картошку, а также машинные масла и краски. Об этом они рассказали в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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По словам одной из путешественниц, которая недавно побывала в Финляндии, среди скандинавских продуктов больше всего она ценит картофель, который дешевле и вкуснее, чем на родине. Девушку не останавливают даже запрет на ввоз овоща в Россию — чтобы обойти санкции, она прячет клубни в машине.

«Сыр подорожал, как и все, но все равно в России такого нет. пять-девять евро (280-500 рублей) за килограмм. Такой, как грана падано, 18 евро (тысяча рублей) за килограмм. Масло Valio 3,50 евро (около 200 рублей) за полкилограмма. President подорожал с пяти до семи евро (с 280 до 390 рублей). Там очень вкусные яйца, с нашими не сравнить, опять же подорожали: в Lidl с 1,15 до 2 евро (с 64 до 111 рублей). Рыба очень подорожала», — поделилась россиянка.

Другая туристка напомнила, что в Россию нельзя также ввозить машинные масла и любые виды красок.

«Если досматривать не будут, то можно провезти. На "Торфяновке" особенно не досматривают. Риск есть всегда», — считает она.

На сайте финской таможенной службы сообщается, что в Россию запрещен вывоз предметов роскоши, или товаров, стоимость которых превышает 300 евро (16,7 тысячи рублей). Так, к ним относят одежду, обувь, аксессуары, косметику, продукты питания, моющие средства, подгузники, бытовую технику и многое другое. Исключения коснулись электроприборов или смартфонов стоимостью до 750 евро (41,8 тысячи рублей), музыкальных инструментов до 1500 евро (83,7 тысячи рублей) и транспортных средств до 50000 евро (2,7 миллиона рублей).