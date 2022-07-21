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8 минут назад

Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Национальная Служба Новостей

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений необходимо ввести уголовное наказание, чтобы не допустить серьезного сокращения численности населения России, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

В Госдуме призвали ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
Фото: НСННСН

«Мне кажется, надо ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений – недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы мы не стали исполнителями воли ВОЗ, которая является соучастницей уничтожения, сокращения нашего населения», - призвала депутат.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что намерена признать третий пол на официальном уровне - было принято решение обновить руководство по учету гендерной проблематики. Первая версия документа была опубликована в 2011 году, далее документ постоянно обновляется.

Партия «Коммунисты России» призвала Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она признает существование третьего пола, и создать свою организацию, которая будет заниматься здоровьем жителей планеты.

Нина Останина,ВОЗ,Госдума,
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