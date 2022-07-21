Туристка назвала качества русских, которые поражают европейцев

Российская трэвел-блогер рассказала, какие качества россиян больше всего удивляют европейцев. В своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен» она включила в список морозостойкость, запасливость и приспособляемость.

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По словам автора, она неоднократно слышала удивление от европейцев о том, что как россияне легко переносят сильные морозы.

«В России люди в минус 30 ходят гулять и даже проводят специальные зимние забавы», — передала она слова восхищения знакомого испанца.

Также жители Европы поражаются страсть жителей РФ брать с собой в отпуск большое количество вещей, а также покупать огромное количество сувениров. Нередко удивляются и стремлению набирать огромные тарелки еды на завтраках в отелях.