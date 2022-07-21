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1 час назад

Выкинувшего сковородки работника IKEA показали на видео

Денис Фьючин

В Петербурге заметили работника IKEA, который ломал и выкидывал сковородки из магазина шведских товаров для дома. На странный случай обращает внимание телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые невольными свидетелями кадры.

На записи видно, как сотрудник закрывающейся в России фирмы кидает в мусорный контейнер кухонную утварь, предварительно ее безжалостно поломав. В самой компании объяснили, что на помойку отправили бракованную партию товара, который бы не поступил в продажу.

Ранее покидающая российский рынок компания объявила о распродаже своей продукции в интернет-магазине, при этом время совершения онлайн-покупок было ограничено 10-15 минутами.

Общество,Видео,Ikea,
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