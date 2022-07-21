Смертность на детских площадках увеличилась в пять раз

В 2021 году количество несовершеннолетних, погибших и пострадавших в ДТП, снизилось, но при этом выросла смертность на детских площадках. На многих из них сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, правоохранительные органы и общественники обнаружили опасное оборудование, незакрепленные конструкции, ямы и торчащие из земли металлические штыри. Такие данные опубликовали в докладе о деятельности уполномоченного при Президенте по правам ребенка за 2021 год. Как сделать детские площадки безопаснее и куда сообщать о нарушениях, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

С риском для жизни

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Несколько лет подряд институт уполномоченного по правам ребенка совместно с МВД, МЧС, региональной властью и общественными организациями проводит акцию «Безопасность детства». С ноября 2020 года по август 2021 года проверили 747 тысяч объектов, которые посещают дети. В том числе — школы и детские сады и прилегающие к ним территории, лагеря дневного пребывания, места детского отдыха, водоемы, парки и скверы, заброшенные здания, торгово-развлекательные центры. Также обследовали 89 тысяч спортивных и 127 тысяч детских площадок.

Проверка показала, что около тысячи мест отдыха семей с детьми являются травмоопасными, в 544 местах массового пребывания детей не было охранно-пожарной сигнализации, во многих детских организациях нет ограждений или они сломаны. На детских и спортивных площадках стало больше оборудования, которое может привести к травмам (7,1 тысяча против 6,1 тысячи в 2019-2020 годах). На многих из них отсутствовало освещение, конструкции не были закреплены или были сломаны, обнаружены провалы грунта, бетонные обломки, металлические штыри.

Особенно опасными детские площадки становятся летом, когда дети на каникулах и присмотреть за ними некому. По данным уполномоченного по правам ребенка, с июня по август 2021 года 74,6 процента детей 7-17 лет были предоставлены сами себе и «остались без должного присмотра и занятости». За эти три месяца на детских и спортивных площадках погибло в пять раз больше детей, чем летом 2020 года. Больше всего смертельных случаев — в Тыве, Крыму, Новгородской и Брянской областях и Чувашии. Пострадавших из-за неисправного оборудования стало в 1,5 раза больше.

Кто отвечает за безопасность

Если площадка расположена на придомовой территории и является общедомовым имуществом, за нее несет ответственность управляющая компания, сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

«Они отвечают за содержание оборудования и обязаны проверять его соответствие сертификатам. А когда площадка находится на городской территории, то ответственность за безопасность там несут городские власти», — пояснила депутат.

Если в игровой зоне произошел несчастный случай, это обернется лишением лицензии для управляющей компании и уголовной ответственностью для ее руководства, сообщила Разворотнева. Она посоветовала родителям, заметившим нарушения на площадке, сообщить об этом в управляющую компанию или в муниципалитет. А если они не отреагировали, следует обратиться в прокуратуру.

Многие требования к содержанию мест детского отдыха не выполняют, потому что нет денег на ремонт и замену детских площадок, подчеркнула Светлана Разворотнева.

«Сейчас нет иных источников финансирования, кроме местных бюджетов и взносов граждан на содержание имущества многоквартирных домов, — отметила она. — Собственники квартир не хотят за это платить, у муниципалитетов тоже нет средств, в итоге огромное количество площадок в стране не соответствует нормативным требованиям».

Депутат полагает, что можно разработать госпрограмму по обновлению детских площадок или выделить на это субсидии, например, из бюджета программы «Комфортная городская среда».

Требования установлены техрегламентом

С 1 июня 2020 года все детские игровые зоны во дворах и парках должны соответствовать Техническому регламенту ЕАЭС-042/2017 и госстандартам. Рядом с каждой площадкой следует установить табличку с информацией о возрасте, на который она рассчитана, и данными об организации, которая отвечает за ее содержание.

Игровые комплексы, песочницы, канатные дороги должны соответствовать указанной возрастной группе. При строительстве нельзя использовать легковоспламеняющиеся, нагревающиеся, токсичные материалы. Поверхности лестниц и платформ не могут быть скользкими. Конструкции должны позволять взрослому оказать ребенку помощь. Запрещено использовать элементы с острыми углами или кромками, все болты и детали необходимо защитить, чтобы дети не могли их выкрутить. Обязательны перила и ограждения, ударопоглощающее покрытие. Высота игровых сооружений по правилам не может быть выше четырех метров. Управляющая компания или органы местного самоуправления обязаны проводить плановые и внеплановые проверки безопасности содержания и использования площадок.

За нарушение установленных техрегламентом требований при установке и эксплуатации игровых конструкций предусмотрена ответственность по статье 14.43 КоАП. Это штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч и для организаций — 100-300 тысяч рублей. Если неисправность оборудования на площадке привела к несчастному случаю или создала такую угрозу, максимальный штраф для граждан составит 5 тысяч, для чиновников — 40 тысяч, для организаций — до 1 миллиона рублей.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») считает, что наказание за ненадлежащее содержание детских площадок нужно ужесточить, чтобы исключить несчастные случаи и гибель детей.