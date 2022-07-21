В России возник риск нехватки медицинской техники

В российских больницах может произойти проблема с нехваткой медицинской техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В ассоциации производителей медицинских изделий IMEDA подчеркнули, что поставщики не могут вывезти аппаратуру на ремонт или для замены в дальнее зарубежье.

Ограничения на вывоз оборудования связаны с тем, что требуется согласование Минпромторга для вывоза широкого спектра аппаратуры.

Эксперты не исключают, что вскоре без необходимого сервиса в стране останутся несколько тысяч позиций медицинских аппаратов.

Источник издания обратил внимание, что «даже если Минпромторг готов предоставить разрешительные документы, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба».

В Минздраве разъяснили, что ведомство «знает о проблеме», но для ее решения там считают возможным использовать механизм выдачи временных разрешений на вывоз.