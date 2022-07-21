Программу субсидирования туристических рейсов хотят расширить

Рабочая группа Ростуризма вместе с представителями туристической отрасли страны обсуждает расширение программы субсидирования туристических чартеров на регулярные авиарейсы и поезда, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

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По словам представителя Ростуризма, рабочая группа совместно с Росавиацией, авиакомпаниями и туротраслью обсуждает инициативу по расширению субсидирования туристических чартеров. В случае принятия положительного решения это позволит туроператорам выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и поездах по субсидированным тарифам. Источник издания заявил, что решение кабмина России по этой инициативе может появиться в течение месяца.

По данным Ростуризма, в настоящее время правительственные субсидии распространяются только на внутренние чартерные рейсы для туристов. В ведомстве также отметили, что данная программа «востребована и бизнесом, и туристами — рейсы летают со 100-процентной загрузкой».