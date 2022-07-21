В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
34 минуты назад

Ростуризм планирует расширить программу субсидирования туристических рейсов

Елена Прошина

Рабочая группа Ростуризма вместе с представителями туристической отрасли страны обсуждает расширение программы субсидирования туристических чартеров на регулярные авиарейсы и поезда, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Программу субсидирования туристических рейсов хотят расширить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Ростуризма, рабочая группа совместно с Росавиацией, авиакомпаниями и туротраслью обсуждает инициативу по расширению субсидирования туристических чартеров. В случае принятия положительного решения это позволит туроператорам выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и поездах по субсидированным тарифам. Источник издания заявил, что решение кабмина России по этой инициативе может появиться в течение месяца.

По данным Ростуризма, в настоящее время правительственные субсидии распространяются только на внутренние чартерные рейсы для туристов. В ведомстве также отметили, что данная программа «востребована и бизнесом, и туристами — рейсы летают со 100-процентной загрузкой».

«Расширение программы субсидий на регулярное авиационное и железнодорожное сообщение позволит снизить стоимость туров по России в полтора-два раза. Стоимость перевозки - определяющая, обычно она составляет 50-70% в турпакете», — отмечает газета.

Общество,Ростуризм,Росавиация,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители