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20 минут назад

IKEA объяснила видео с уничтожением сковородок в Санкт-Петербурге

Илья Родин

Политика компании IKEA предполагает ликвидацию некачественных, а также неликвидных товаров. В рамках этой концепции в Санкт-Петербурге была уничтожена партия сковородок. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что в соцсетях появилось видео, на котором рабочий одного из супермаркетов сети повреждает посуду и выбрасывает в контейнер для мусора.

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«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», - пояснили в пресс-службе.

Ранее в IKEA назвали причины проведения «дискотеки» в одном из закрытых магазинов. Оказалось, что сотрудники разминались перед началом рабочего дня.

Общество,Видео,Ikea,
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