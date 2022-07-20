Политика компании IKEA предполагает ликвидацию некачественных, а также неликвидных товаров. В рамках этой концепции в Санкт-Петербурге была уничтожена партия сковородок. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что в соцсетях появилось видео, на котором рабочий одного из супермаркетов сети повреждает посуду и выбрасывает в контейнер для мусора.

«В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи», - пояснили в пресс-службе.