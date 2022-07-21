Путин заявил, что конструктивные идеи форума "Сильные идеи для нового времени" получат поддержку

«Рассматриваю этот форум как одну из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога, тем более что АСИ всегда объединяло людей особого склада: думающих, активных, целеустремленных, готовых внести весомый вклад в развитие России. Уверен, что, будучи профессионалами, вы знаете, что и как реализовать для образования, здравоохранения, для компаний, ученых, инженеров и так далее. У вас есть содержательные, отработанные на практике идеи, и мы обязательно должны вместе воплотить их в жизнь. Все конструктивные и здравые идеи, безусловно, получат поддержку», — отметил Путин.