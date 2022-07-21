Путин заявил, что конструктивные идеи форума "Сильные идеи для нового времени" получат поддержку

В Москве 20 июля прошло пленарное заседание форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс». Его открыл президент России Владимир Путин.
Глав государства отметил, что предложенный АСИ механизм поиска, отбора, поддержки гражданских проектов все более актуальный и в полной мере созвучен внутренним задачам эпохи.
«Рассматриваю этот форум как одну из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога, тем более что АСИ всегда объединяло людей особого склада: думающих, активных, целеустремленных, готовых внести весомый вклад в развитие России. Уверен, что, будучи профессионалами, вы знаете, что и как реализовать для образования, здравоохранения, для компаний, ученых, инженеров и так далее. У вас есть содержательные, отработанные на практике идеи, и мы обязательно должны вместе воплотить их в жизнь. Все конструктивные и здравые идеи, безусловно, получат поддержку», — отметил Путин.
Президент считает, что необходимо в полной мере задействовать механизмы реализации общественно-значимых проектов граждан, которые создаются правительством, ВЭБ.РФ, АСИ, а также властями регионов.
«Нужно выстроить не только обучение команд, но выделить необходимое финансирование. Важно как можно быстрее по конкретным направлениям в пилотном режиме создавать правовую базу и на практике отрабатывать нюансы внедрения смелых и нестандартных, опережающих время идей», — сказал президент.
Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, все заявленные на форум проекты соответствуют принципам долгосрочного развития страны, которые обозначал президент. Она подчеркнула, что благодаря поручению президента удается создать всероссийскую, постоянно действующую платформу, где каждый человек может поделиться своей идеей или проектом по развитию страны.
Отмечается, что всего на форум поступило порядка 19,5 тыс. идей, с ними работали около 2 тыс. экспертов. При этом во многих регионах с лидерами проектов проводили встречи лично губернаторы, добавила Чупшева.
«Агентство готово взять десятки проектов на реализацию, учитывать и встраивать в стратегические инициативы, которые будут представлены на ближайшем наблюдательном совете для утверждения», — сказала она.