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9 минут назад

В "Ленкоме" опровергли сообщения о госпитализации Чуриковой

Москва24

Сообщения о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой являются неправдой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

В "Ленкоме" опровергли сообщения о госпитализации Чуриковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Чурикова чувствует себя отлично. До этого в телеграм-каналах появились сообщения о том, что актриса приехала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии после неудачного падения. Она якобы пожаловалась на боли в грудной клетке, после чего врачи диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

До этого актер Александр Ширвиндт рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ о проблемах артиста с сердцем. По его словам, это были лишь проверки. Актер отметил, что у поклонников его творчества пока нет поводов переживать.

Общество,Александр Ширвиндт,Инна Чурикова,
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