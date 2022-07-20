В "Ленкоме" опровергли сообщения о госпитализации Чуриковой

Сообщения о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой являются неправдой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

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По его словам, Чурикова чувствует себя отлично. До этого в телеграм-каналах появились сообщения о том, что актриса приехала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии после неудачного падения. Она якобы пожаловалась на боли в грудной клетке, после чего врачи диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.